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В ОП представили обновления в «Золотом стандарте» наблюдения за выборами президента
В Общественной палате представили обновленную версию «Золотого стандарта» наблюдения за выборами президента России, он будет включать три документа, которые предусматривают контроль за голосованием 15, 16 и 17 марта.
Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что новшеством также стало наблюдение на территориальных избирательных участках (ТИК).
Так, например, будет контролироваться прием документов в ТИК от нижестоящих комиссий, непосредственная работа ТИК и оснащение самого помещения видеокамерами. Стандарт будет охватывать такие пункты, как «Подготовка мест для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ», в поле зрения которых должны быть все действия членов УИК, а также «Подготовка помещения для голосования», в частности обеспечение доступности среды, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
В целом «Золотой стандарт» станет базовым инструментом для всех общественных наблюдателей и позволит оценить прозрачность избирательных процедур на всех этапах голосования. «Ежегодно мы обновляем его в соответствии с изменениями времени, запросом общества, новшествами избирательного законодательства, в том числе с увеличением возможностей контроля за выборами», – пояснил Григорьев.
На мероприятии был также представлен новый информационно-аналитический доклад Ассоциации НОМ. В докладе приводятся наиболее эффективные и интересные практики мониторинга выборов в регионах, в числе них стрим-студия в Нижегородской области, дискуссионный клуб «ОбКом» (обсуждения и комментарии) в Тамбовской области, чат-бот общественного штаба для связи с избирателями в Челябинской области и другие примеры.
Постоянно действующими площадками, где на протяжении всех стадий кампаний дается объективная оценка выборам, стали общественные штабы. В декабре 2023 года общественные штабы по наблюдению за выборами президента РФ начали работу в 86 субъектах, а с января они действуют во всех регионах России.
Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что система общественного наблюдения к выборам президента России полностью готова. «К предстоящим выборам президента Российской Федерации 2024 года система общественного наблюдения и контроля прошла необходимую подготовку, включающую уточнение нормативно-правового регулирования деятельности наблюдателей, разработку новых инструментов и практик общественного наблюдения, укрепление федеральной и региональной инфраструктуры, расширение числа электоральных экспертов», – подчеркнул Брод.
Федеральный координатор НОМ Алексей Песков рассказал, что в дни голосования на выборах президента России Ситуационный центр НОМ будет в постоянном режиме держать связь с наблюдателями и экспертами, а волонтеры будут обрабатывать и проверять всю информацию, поступающую на «Карту сообщений».
«Практика показывает, что в общей массе сигналов о возможных проблемах – подтвердившихся нарушений критическое меньшинство», – напомнил он о статистике прошлых лет, добавив, что и в этом году абсолютно все сигналы будут проверяться, а результаты общественного контроля оперативно представляться общественности. Песков также подчеркнул, что система общественного наблюдения сегодня позволяет «не упустить из виду не один сигнал о возможных проблемах».
К обсуждению методик наблюдения присоединились представители региональных общественных штабов. Они отметили, что «Золотой стандарт», а также информационно-аналитические материалы и цифровые сервисы НОМ помогают наблюдателям быть начеку во время всех процедур и сообщать об увиденном «в один клик».