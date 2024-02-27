В ОП представили обновления в «Золотом стандарте» наблюдения за выборами президента

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что новшеством также стало наблюдение на территориальных избирательных участках (ТИК).

Так, например, будет контролироваться прием документов в ТИК от нижестоящих комиссий, непосредственная работа ТИК и оснащение самого помещения видеокамерами. Стандарт будет охватывать такие пункты, как «Подготовка мест для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ», в поле зрения которых должны быть все действия членов УИК, а также «Подготовка помещения для голосования», в частности обеспечение доступности среды, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В целом «Золотой стандарт» станет базовым инструментом для всех общественных наблюдателей и позволит оценить прозрачность избирательных процедур на всех этапах голосования. «Ежегодно мы обновляем его в соответствии с изменениями времени, запросом общества, новшествами избирательного законодательства, в том числе с увеличением возможностей контроля за выборами», – пояснил Григорьев.

На мероприятии был также представлен новый информационно-аналитический доклад Ассоциации НОМ. В докладе приводятся наиболее эффективные и интересные практики мониторинга выборов в регионах, в числе них стрим-студия в Нижегородской области, дискуссионный клуб «ОбКом» (обсуждения и комментарии) в Тамбовской области, чат-бот общественного штаба для связи с избирателями в Челябинской области и другие примеры.



Постоянно действующими площадками, где на протяжении всех стадий кампаний дается объективная оценка выборам, стали общественные штабы. В декабре 2023 года общественные штабы по наблюдению за выборами президента РФ начали работу в 86 субъектах, а с января они действуют во всех регионах России.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что система общественного наблюдения к выборам президента России полностью готова. «К предстоящим выборам президента Российской Федерации 2024 года система общественного наблюдения и контроля прошла необходимую подготовку, включающую уточнение нормативно-правового регулирования деятельности наблюдателей, разработку новых инструментов и практик общественного наблюдения, укрепление федеральной и региональной инфраструктуры, расширение числа электоральных экспертов», – подчеркнул Брод.

Федеральный координатор НОМ Алексей Песков рассказал, что в дни голосования на выборах президента России Ситуационный центр НОМ будет в постоянном режиме держать связь с наблюдателями и экспертами, а волонтеры будут обрабатывать и проверять всю информацию, поступающую на «Карту сообщений».

«Практика показывает, что в общей массе сигналов о возможных проблемах – подтвердившихся нарушений критическое меньшинство», – напомнил он о статистике прошлых лет, добавив, что и в этом году абсолютно все сигналы будут проверяться, а результаты общественного контроля оперативно представляться общественности. Песков также подчеркнул, что система общественного наблюдения сегодня позволяет «не упустить из виду не один сигнал о возможных проблемах».

К обсуждению методик наблюдения присоединились представители региональных общественных штабов. Они отметили, что «Золотой стандарт», а также информационно-аналитические материалы и цифровые сервисы НОМ помогают наблюдателям быть начеку во время всех процедур и сообщать об увиденном «в один клик».