МИД: Путин лично контролирует вопрос освобождения удерживаемых ХАМАС заложников

МИД: Президент Путин лично контролирует вопрос освобождения удерживаемых ХАМАС заложников

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ситуация находится на полном контроле лично у президента, он встречался с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой, передает ТАСС.

Богданов заверил, что российская сторона в настоятельной форме поговорит об освобождении заложников с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве.

Так, по информации ведомства, контакты по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников идут в нескольких столицах.

Замглавы МИД подчеркнул, что благодаря усилиям президента были освобождены россияне.

«Это зависит не только от ХАМАС, зависит от договоренностей между ними и израильтянами через посредников. И мы тоже являемся своего рода передаточным таким звеном. Там работают и катарцы, и египтяне, и некоторые другие. Поэтому идут контакты: и в Париже идут контакты, и в Каире идут контакты между израильтянами и хамасовцами», – отметил он.

По словам Богданова, стороны готовы к проведению межпалестинской встречи в Москве с 29 февраля по 1-2 марта.

«Хотят даже больше, чем мы приглашали, хотят по два человека, некоторые хотят еще больше, так что желающих больше чем достаточно», – уточнил замминистра.

Ранее глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прилетел с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. В МИД указали на символичность визита премьера Йемена в Россию.

Напомним, бен Мубарак заявил, что признанное международным сообществом правительство Йемена надеется, что международный вес России сыграет эффективную роль в урегулировании йеменского кризиса.