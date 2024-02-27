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МИД: Путин лично контролирует вопрос освобождения удерживаемых ХАМАС заложников
МИД: Президент Путин лично контролирует вопрос освобождения удерживаемых ХАМАС заложников
Президент Владимир Путин лично контролирует вопрос с освобождением удерживаемых ХАМАС заложников, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД Михаил Богданов.
По его словам, ситуация находится на полном контроле лично у президента, он встречался с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой, передает ТАСС.
Богданов заверил, что российская сторона в настоятельной форме поговорит об освобождении заложников с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве.
Так, по информации ведомства, контакты по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников идут в нескольких столицах.
Замглавы МИД подчеркнул, что благодаря усилиям президента были освобождены россияне.
«Это зависит не только от ХАМАС, зависит от договоренностей между ними и израильтянами через посредников. И мы тоже являемся своего рода передаточным таким звеном. Там работают и катарцы, и египтяне, и некоторые другие. Поэтому идут контакты: и в Париже идут контакты, и в Каире идут контакты между израильтянами и хамасовцами», – отметил он.
По словам Богданова, стороны готовы к проведению межпалестинской встречи в Москве с 29 февраля по 1-2 марта.
«Хотят даже больше, чем мы приглашали, хотят по два человека, некоторые хотят еще больше, так что желающих больше чем достаточно», – уточнил замминистра.
Ранее глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прилетел с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. В МИД указали на символичность визита премьера Йемена в Россию.
Напомним, бен Мубарак заявил, что признанное международным сообществом правительство Йемена надеется, что международный вес России сыграет эффективную роль в урегулировании йеменского кризиса.