Йемен выразил надежду на роль России в урегулировании конфликта

Признанное международным сообществом правительство Йемена надеется, что международный вес России сыграет эффективную роль в урегулировании йеменского кризиса, заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

«Россия является ключевой страной на международной арене и постоянным членом Совета Безопасности... всегда имеет дело в международной политике с законной властью и избранными органами, говорит о соблюдении международного права, а также уважает суверенитет, безопасность, единство и стабильность Йемена. Все эти моменты побуждают нас рассчитывать на эффективную роль России [в решении конфликта] что она может оказать давление на стороны, которые, по нашему мнению, замедляют достижение политического консенсуса и задерживают установление мира, в первую очередь, на Иран», – передает его слова РИА «Новости».

Министр отметил, что «заданное ООН направление являетсяосновным для достижения мира в Йемене, и ключом к решению проблемы остается подталкивание различными странами всех йеменских политических партий к согласию».

Помимо этого, бен Мубарак опроверг данные о наличии каких-либо соглашений с международно-признанным правительством Йемена о создании иностранных военных баз на территории страны, в частности, базы военно-воздушных сил ОАЭ.

«Такие соглашения должны быть одобрены парламентом Йемена. Это вопросы суверенности страны. Мы придерживаемся одного главного принципа: вся йеменская земля, вода и небо являются ее основными ценностями, ни одна сторона не может отказаться от этого, поэтому нет никакого соглашения, подписанного с кем-то относительно создания военной базы на территории Йемена», – сказал глава МИД Йемена.

Глава МИД Йемена также опроверг сообщения о присутствии баз израильской разведки на архипелаге Сокотра. «Это неправда. На Сокотре нет баз. Это все не соответствует действительности. Израильских военных баз на Сокотре нет, там присутствуют ограниченные силы йеменской армии, есть силы под контролем Переходного совета Южного Йемена и военные наших братьев из королевства», – заявил он.

Ранее СМИ сообщали о якобы строительстве военной базы ОАЭ на йеменском острове Перим (Майюн) в Баб эль-Мандебском проливе, который разделяет Аравийский полуостров и Африку. По данным агентства AP, которое опиралось на снимки со спутника, настоящему времени на острове построена взлетно-посадочная полоса длиной 1850 м, а также сооружены три ангара. Йеменские парламентарии направили в правительство страны запрос, касающийся объекта на острове Майюн.