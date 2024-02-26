Театральные деятели пообещали россиянам многообразие культурных акций к юбилею СТД

Директор театра имени Вахтангова Крок прокомментировал подписание указа президента о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей.

Tекст: Олег Исайченко

«Союз театральных деятелей России – уникальное творческое объединение для нашей страны. За 150 лет своего существования оно сумело сохранить свою целостность. Организация прошла проверку временем: с ее помощью создаются актуальные по сей день постановки, которые могут увидеть зрители от Дальнего Востока до Калининграда», – сказал Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Объединение с каждым годом прирастает новыми и активными участниками. На его плечах буквально взращиваются поколения будущих мэтров отечественной сцены. В общем, переоценить значение Союза для культурной жизни России невозможно. Особенно радует, что это понимает и наш президент Владимир Путин», – отмечает собеседник.

«Несмотря на то что страна переживает крайне непростые времена и противостоит сильному противнику в рамках СВО, президент все равно считает своим долгом издавать столь значимые указы, которые развивают творчество. Надеюсь, что в рамках подготовки к празднованию нам удастся подготовить большое число качественных мероприятий», – подчеркивает он.

«Их обсуждение уже началось. Гражданам России стоит ожидать не только культурных акций, но и общественных. Вышедший указ, уверен, также станет важным поводом для создания большого числа программ поддержки актеров и режиссеров, в том числе и молодых», – акцентирует Крок.

Театральное искусство означает для нашей страны очень многое, отмечает Александр Федоров, актер, театральный режиссер, педагог, основатель и худрук Детского музыкального театра юного актера. «Ведь именно Россия подарила актерскому промыслу сотни талантливых имен. Наша школа по праву считается одной из самых сильных в мире», – сказал он.

«К тому же театр всегда являлся отражением своего времени. В текущий момент особенно важно это осознавать, ведь именно на сцене происходит истинная рефлексия по поводу современных проблем, вызовов и трудностей. Граждане РФ с особенным трепетом относятся к тем или иным постановкам, и это не может не радовать», – подчеркивает собеседник.

По его словам, во всех уголках России проводятся различные фестивали и конкурсы, направленные на развитие юных дарований этого сложного ремесла. «Указ президента позволит придать этому процессу еще более сильный импульс, что окажет неоценимую поддержку развитию отечественной культуры», – считает эксперт.

«Думаю, в честь празднования этой знаменательной годовщины нам стоит ожидать еще больше необычных форматов театральных постановок. Скорее всего, будет запущено несколько крупных программ грантовой поддержки, с помощью которых режиссеры и актеры смогут воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии», – резюмирует Федоров.

Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей (СТД). Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Также образован оргкомитет по подготовке юбилея, его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

СТД был основан в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов. На сегодняшний день Союз объединяет деятелей театрального искусства всей страны. Объединение всесторонне содействует развитию театрального искусства и оказывает практическую помощь профильным учреждениям.

Кроме того, организация занимается развитием российских и международных театральных связей, а также содействует защите социальных, правовых и профессиональных интересов творческих работников.