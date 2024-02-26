Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Средства ПВО сбили за сутки две крылатых ракеты Storm Shadow и пять снарядов HIMARS
Российские расчеты противовоздушной обороны в последние сутки сбили две крылатых ракеты Storm Shadow, сообщило Министерство обороны.
ПВО также уничтожили пять снарядов РСЗО HIMARS, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Также уничтожены 62 украинских дрона, их поразили в районах Новокраснянки, Лисичанска (ЛНР), Копани (Запорожская область) и Гладовки (Херсонская область).
«Западная» группировка на Купянском направлении поразила скопления живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ у Песчаного в Харьковской области. Также отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и две контратаки 60-й механизированной бригады ВСУ у Терн (ДНР).
Украинская сторона на этом направлении потеряла до 145 человек, танк, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, поразила 28-й механизированную, 92-й штурмовую бригады ВСУ и 241-ю бригаду теробороны у Курдюмовки, Андреевки и Красного (ДНР). У Новомихайловки в (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Украинская сторона на этом направлении потеряла более 420 человек, два БТРа, артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила 128-й бригаду теробороны у Водяного, Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражены две атаки штурмовиков 102-й бригады теробороны у Марфополя (Запорожская область).
На этом направлении ВСУ потеряли до 150 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии Украины у Орехова и Малой Токмачки (Запорожская область). У Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении ВСУ потеряли до 50 человек, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу Д-20, а также машину РСЗО «Град».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS.