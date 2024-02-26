Tекст: Алексей Дегтярев

ПВО также уничтожили пять снарядов РСЗО HIMARS, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожены 62 украинских дрона, их поразили в районах Новокраснянки, Лисичанска (ЛНР), Копани (Запорожская область) и Гладовки (Херсонская область).

«Западная» группировка на Купянском направлении поразила скопления живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ у Песчаного в Харьковской области. Также отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и две контратаки 60-й механизированной бригады ВСУ у Терн (ДНР).

Украинская сторона на этом направлении потеряла до 145 человек, танк, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, поразила 28-й механизированную, 92-й штурмовую бригады ВСУ и 241-ю бригаду теробороны у Курдюмовки, Андреевки и Красного (ДНР). У Новомихайловки в (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинская сторона на этом направлении потеряла более 420 человек, два БТРа, артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила 128-й бригаду теробороны у Водяного, Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражены две атаки штурмовиков 102-й бригады теробороны у Марфополя (Запорожская область).

На этом направлении ВСУ потеряли до 150 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии Украины у Орехова и Малой Токмачки (Запорожская область). У Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

На этом направлении ВСУ потеряли до 50 человек, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу Д-20, а также машину РСЗО «Град».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS.