Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым

В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта

Tекст: Ольга Иванова

Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

«Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

«Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.