Губернатор Артамонов: В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале он сообщил, что части подавленного беспилотника были обезврежены безопасным дистанционным способом, на работу комбината существенного влияния не оказано, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили два БПЛА в Липецкой области.

Напомним, Артамонов заявил, что власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар.