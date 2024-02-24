Елена Тополева-Солдунова: Регионам нужно перенять модель работы Москвы с НКО

Член ОП РФ Тополева-Солдунова: Россия полностью импортозаместилась в сфере НКО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«За последние 20 лет в России некоммерческий сектор заметно усилился, он стал профессиональным и более устойчивым. Появилось много небюджетных источников финансирования, сложилась государственная система поддержки. Наряду с этим работают Фонд президентских грантов, конкурсы и субсидии на региональном уровне, в муниципалитетах и по линии отдельных ведомств, министерств, департаментов», – рассказала Елена Тополева–Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора.

«Тем не менее, вызовы для нашей сферы сейчас стоят весомые. Может быть, самым большим вызовом и даже конкретной задачей я считаю такую, чтобы НКО более полно зашли в сферу оказания бюджетных услуг в социальной сфере. Мы сегодня вспоминали, что в 2013 году появилось поручение президента о том, что не менее 10% средств, которые выделяются в регионах на оказание соцуслуг, должны передаваться НКО. Чтобы поставщиками услуг были не только бюджетные организации, но и некоммерческие, неправительственные. За последние годы произошел ощутимый рост числа негосударственных поставщиков услуг, особенно в сфере социального обслуживания, но и не только. Однако все равно здесь есть куда расти», – указала она.



«В России работает очень много НКО, которые в реальности оказывают те или иные услуги, причем, востребованные обществом, но они не становятся регулярными исполнителями. Если же НКО получает на свою деятельность субсидии из бюджета, она чувствует себя более уверенно. Это уже не жизнь от гранта к гранту, а более стабильное финансирование работы, позволяющее не полностью зависеть от волонтеров, а иметь возможность постоянно содержать хотя бы кадровое ядро», – детализировала собеседница.



«Нам пора подумать о том, чтобы в большинстве регионов те НКО, которые уже многие годы оказывают очень востребованные социальные услуги, являются надежными партнерами органов власти, имеют безупречную репутацию, могли хотя бы часть затрат на содержание офиса и ключевого персонала получать без конкурса. В других странах такие примеры есть, и нам нужно перенимать эту практику», – добавила аналитик.



«Нехватка помещений тоже остается одной из первостепенных проблем для некоммерческого сектора. Например, в Москве правительство приняло решение, что для работы некоммерческого сектора выделяется фонд помещений, проводится конкурс, и НКО могут претендовать на эту недвижимость, оплачивая только коммуналку. В некоторых случаях они даже получают помещения полностью меблированными и оборудованными для работы. Необходимо активно внедрять эту практику и в регионы», – подчеркнула эксперт.



«Кроме того, нужно проводить региональные конкурсы для НКО из других субъектов. Если у кого-то есть опыт и возможности работать и применять протестированные технологии, например, в соседнем регионе, где эти компетенции востребованы, но пока не удовлетворены, то почему нет? Мне это видится логичным шагом в развитии некоммерческого сектора и системы его поддержки. Кроме того, следовало бы увеличить налоговый вычет для ряда направлений НКО», – пояснила спикер.



«Но в заключение необходимо сказать, что, несмотря на все вызовы, у нас есть фундамент, база, и Россия полностью импортозаместилась в плане НКО. При этом мы не закрыты, а наоборот, развиваем международное сотрудничество в этой сфере. Так, летом этого года в России, которой перешло председательство в БРИКС, пройдет форум НКО для всех стран объединения. Главы НКО из Бразилии, Индии, Китая и других стран будут обмениваться опытом и выходить на решения, позволяющие углубить интеграцию в некоммерческом секторе», – резюмировала Тополева–Солдунова.



В субботу в павильоне «Атом» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День некоммерческих организаций. «Хочу вас поблагодарить, у нас действительно время испытаний, которые сначала задал COVID, потом спецоперация и война, которую против нашей страны сегодня ведут страны НАТО. У нас некоммерческие организации показали себя очень надежным, ответственным и очень масштабным партнером для государства и для общества», – сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.



На мероприятии для представителей НКО и органов власти из регионов были организованы дискуссионные площадки по вопросам президентской поддержки общественных инициатив и их значимости для жизни страны. Также были представлены итоги работы Фонда президентских грантов за семь лет – помощь получили более 15 млн человек, а на поддержку социально ориентированных НКО было выделено свыше 70 млрд рублей. В обсуждении приняли участие около двухсот лидеров НКО и представителей органов власти регионов, отвечающих за их поддержку в регионах.

