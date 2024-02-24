Asia Times: НАТО предпримет попытку атаковать Калининград при вероятном конфликте с Россией

Tекст: Александра Юдина

По мнению публициста, в качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде, передает RT.

При этом издание подчеркивает, что для помощи Киеву альянс может использовать свои воздушные силы против позиций ВС России, а не отправлять наземные войска для прямого боестолкновения.

Кроме того, Asia Times отмечает, что НАТО может нанести удар по находящимся в Приднестровье российским подразделениям.

В январе президент Владимир Путин прилетел в Калининград. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поездка российского лидера в Калининградскую область является плановой работой, а не каким-то намеком странам НАТО.

