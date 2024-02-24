СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Председатель Госсовета Крыма связал восстановление портов с освобождением Одессы
Обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Мы не стремимся к территориям, нам ничего не надо, у нас всего хватает в стране. Но Одесса как русский город, как цель Екатерины и Потемкина, она нам принципиально нужна», – передает ТАСС его слова.
Константинов подчеркнул, что из Одессы сейчас идет большая угроза всему Черному морю. Для Крыма практически не будет свободного судоходства, если НАТО использует Одессу в качестве своей военной базы.
Если Одесса останется украинским городом, то атаки беспилотников на катера продолжатся, добавил спикер Госсовета.