Председатель Госсовета Крыма связал восстановление портов с освобождением Одессы

Tекст: Кристина Цыцура

«Мы не стремимся к территориям, нам ничего не надо, у нас всего хватает в стране. Но Одесса как русский город, как цель Екатерины и Потемкина, она нам принципиально нужна», – передает ТАСС его слова.

Константинов подчеркнул, что из Одессы сейчас идет большая угроза всему Черному морю. Для Крыма практически не будет свободного судоходства, если НАТО использует Одессу в качестве своей военной базы.

Если Одесса останется украинским городом, то атаки беспилотников на катера продолжатся, добавил спикер Госсовета.