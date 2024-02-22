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Путин отметил пагубное влияние импорта на хмелеводство в России
Пристрастие пивоваров к импорту сырья привело к снижению производства хмеля в России, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Чувашской Республики.
Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о восстановлении хмелеводства в республике, которая во времена Советского Союза производила 80% хмеля в стране, а в последующие годы производство снизилось, передает ТАСС.
«Это потому, что производители продукции, которая на основе хмеля выпускается, предпочитали завозить его из-за границы», – сказал глава государства.
В ходе совещания Путин также указал на хороший потенциал для роста в регионах России.