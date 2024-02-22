Путин отметил пагубное влияние импорта на хмелеводство в России

Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

«Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.