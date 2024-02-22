Военным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки

Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.