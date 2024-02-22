  • Новость часаВоенным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки
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    Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    22 февраля 2024, 16:59 • Новости дня

    Военным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки

    Замглавы МО России Горемыкин вручил награды военным группировки «Юг» за штурм Авдеевки

    Военным группировки «Юг» вручили награды за штурм Авдеевки
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южной группировки войск, особо отличившимся при освобождении Авдеевки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, генерал-полковник Горемыкин вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» военнослужащим Южной группировки войск, отличившимся при освобождении города Авдеевки на позициях подразделений Первого армейского корпуса, передает ТАСС.

    Он поздравил их с высокими наградами и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

    Ранее в четверг министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО и погоны высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил.

    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    @ Pavlo Pakhomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

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    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у железнодорожного вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главные силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    22 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины могут оказаться в клещах в Угледаре, который находится в Волновахском районе в ДНР, заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко.

    Кириенко отметила, что «Авдеевка – все», а Курахово нужно «приготовиться». По ее словам, данному направлению «зря не уделяли внимания», продвижение российских войск грозит повторением в Угледаре «Артемовска/Авдеевки», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что «один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону», а «это несколько сотен» солдат. Кириенко пожаловалась, что «фланги просели и соседние подразделения их не выдержали». По ее словам, у России «больше сил». Кириенко призвала строить вторую линию обороны.

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку. Как указывал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, «после Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города».

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    22 февраля 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
    Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа, сообщили в министерстве обороны.

    В Telegram-канале российского ведомства также сообщается, что на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Красногоровка (ДНР).

    Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили свыше 410 военнослужащих, танк, три бронемашины, пять автомобилей, польские самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. Вооруженные силы Украины видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    22 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    Стало известно о состоянии отступивших из Крынок морпехов ВСУ

    Высаживавшиеся в Крынках бригады морпехов ВСУ уже практически небоеспособны

    Стало известно о состоянии отступивших из Крынок морпехов ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в освобожденных российскими военными Крынках, потеряли большую часть личного состава и на данный момент практически небоеспособны, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны.

    По его словам, многие из них проходили подготовку в Италии и Британии.

    Ранее источник сообщил, что многие из военнослужащих ВСУ, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Британии.

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    22 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные позиции под Авдеевкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России на Авдеевском направлении перешли на более выгодные рубежи, сообщило российское министерство обороны.

    Подразделения группировки «Центр» на этом направлении также поразили скопления живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны у Орловки и Тоненького в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили девять атак и контратак ВСУ у Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкино и Первомайского в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, пять БМП, два американских БТРа М113, 26 автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

    ВСУ там потеряли за сутки до 155 человек, танк два БТРа, машину ЗРК «Стрела-10», гаубицу «МСТА-Б», пушку М-46 и станцию РЭБ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ у Петропавловки в Харьковской области.

    Отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, два БТРа и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, американская гаубица М198, самоходная пушка «Гиацинт-С» и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Щербаков (Запорожская область), Ивановки и Михайловки (Херсонская область). У Работино (Запорожская область) отражены три атаки.

    Там ВСУ потеряли до 50 человек, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «МСТА-Б» и САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского ЗРК Patriot и живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

    Средства ПВО сбили переоборудованную для поражения наземных целей ракету ЗРК С-200, восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Также за сутки уничтожены 95 украинских дронов.

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    22 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о наборе в штурмовики ВСУ

    Военный ВСУ: Нас отправляют на штурмы «сборной солянкой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и о том, что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны.

    Как сказал Гарнага в видеоролике, опубликованном российским Минобороны, второй батальон бригады, действовавший «отдельно как иностранный легион», был направлен с целью разрезать пополам российские силы, но зашел слишком глубоко и был взят в кольцо ВС России, передает РИА «Новости».

    Гарнага рассказал, что сам был переведен из теробороны в третью бригаду ВСУ две недели назад, при этом сейчас в его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет, и «сборной солянкой» отправляют на штурмы.

    Пленный добавил, что в третьей штурмовой в настоящее время формируются два новых стрелковых батальона, которые пополняются теми, кого переводят.

    «У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и замполит», – добавил пленный.

    Ранее российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 23:42 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине

    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

    Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

    Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    22 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    ВСУ добивали неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку наемников

    Кимаковский: ВСУ добивали неспособных самостоятельно покинуть Авдеевку наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть Авдеевку, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Авдеевке найдены тела иностранных наемников, которые были сначала тяжело ранены, а затем расстреляны из автоматов, кроме того, у большинства из найденных были минно-взрывные травмы, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что тела были обнаружены на окраине города в направлении населенного пункта Ласточкино, что исключает то, что наемники могли быть убиты в результате ближнего боя с ВС России, их расстреляли в упор, чтобы скрыть их принадлежность и не дать шанса оказаться в плену.

    Он подчеркнул, что данные военных медиков также подтверждают информацию о том, что всех наемников, чьи тела были обнаружены, расстреляли в упор. О принадлежности найденных тел, как уточнил Кимаковский, свидетельствуют не только жетоны и шевроны. «По информации с мест, таких тел довольно много. Характер и причины гибели у всех раненых одинаковые. Прятать их никто не пытался, но скрыть принадлежность – совершенно очевидно», – добавил он.

    Ранее командир роты батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), взятый в плен российскими военным в Авдеевке, рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.

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    22 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

    Депутат бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный немецкий политик от партии «Левые», депутат бундестага Германии Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России 48-часовое перемирие на Украине в обмен на прекращение поставок оружия Киеву на этот срок.

    По его словам, Запад мог бы предложить России не поставлять оружие Киеву 48 часов, если Москва согласится на прекращение огня на это время, передает РИА «Новости».

    Гизи добавил, что если Россия не примет предложение, то поставки необходимо продолжить, а если согласится, то откроется путь к мирным переговорам.

    Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    21 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину

    Пушков указал на отказ Канады расширять производство снарядов для ВСУ и проблемы Франции и США с финансированием Киева

    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

    Пушков в Telegram заявил о наметившейся тенденции: Канада считает «экономически нецелесообразным» расширять производство 155-мм боеприпасов для Украины, Франция испытывает проблемы с бюджетом – ей не хватает 3 млрд для поставок Киеву оружия, в США в Конгрессе уже три месяца блокируют 60 млрд помощи Киеву.

    По его словам, Западу все труднее продолжать финансово поддерживать Украину при отсутствии успехов на фронте. «Есть, конечно, воинственные заявления нового президента Финляндии и куда более серьезные намерения Германии, военная и разведывательная активность Британии. Однако истончение поддержки со стороны Запада становится все заметнее», – заявил Пушков. Он уверен, что «судьба западной поддержки будет решаться в США», поскольку Европа «гигантские запросы» Киева «не осилит».

    Как заявил Пушков, одержать «быструю победу» над Россией не удалось, теперь у Запада возникают «другие приоритеты», требующие финансирования. Пушков также отметил, что помощь Украине для Запада – «вопрос престижа и геополитики», а не национальной безопасности. Так, Норвегия признала, что не ощущает непосредственной угрозы от России. Подобную оценку дают в Будапеште, Братиславе, Риме, Вене и многих других европейских столицах. Россию не считают угрозой своей безопасности в большинстве стран ЕС, включая Германию.

    «А там, где кричат о прямой угрозе со стороны Москвы, делают это не потому, что ждут нападения, а по сумме других причин. Но, поскольку угрозы на деле нет, политика широкой поддержки Украины в перспективе будет вытесняться другими приоритетами», – заявил Пушков.

    Напомним, в США даже эффективный лоббист Киева и старый противник Москвы Линдси Грэм стал требовать помогать ВСУ только под залог природных ресурсов Украины. Американские СМИ сообщают, что план западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться».

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