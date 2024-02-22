Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев: Россия может дойти до Киева
Киев находится под управлением интернациональной бригады противников Москвы во главе с США, оттуда исходит угроза существованию России, поэтому не исключено, что Российская армия может дойти до украинской столицы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», – сказал он в интервью российским СМИ, передает РИА «Новости».
Медведев также назвал украинских чиновников лишенными совести и страха за будущее своей страны марионетками, решения за которых принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Киевские управленцы должны уйти, «кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно», считает политик.
Он также сообщил, что сейчас Россия сосредоточена на том, чтобы одержать победу в конфликте в этом году.
«На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие», – сказал Медведев.
Ранее Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине.