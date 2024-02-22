Медведев: Россия может дойти до Киева

Tекст: Валерия Городецкая

«Нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», – сказал он в интервью российским СМИ, передает РИА «Новости».

Медведев также назвал украинских чиновников лишенными совести и страха за будущее своей страны марионетками, решения за которых принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Киевские управленцы должны уйти, «кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно», считает политик.

Он также сообщил, что сейчас Россия сосредоточена на том, чтобы одержать победу в конфликте в этом году.

«На этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет – это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие», – сказал Медведев.

Ранее Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине.