Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что пока будут идти мирные переговоры, ВСУ сконцентрируются, будут получать разное западное вооружение, а после этого устроят очередное контрнаступление, которое будет несколько успешнее того провала, который произошел прошлым летом.

На то же направлены публикации в западной прессе о том, что не стоит грезить о возможном поражении России на Украине, заметил Медведев.

Западные элиты, по его словам, делают основной расчет на поражение России в условиях гибридной войны. В СМИ публиковались прогнозы, что «у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее», однако события развиваются иначе, и Запад реагирует на это своей пропагандистской кампанией, отметил Медведев.

Переговоры с Украиной, по его словам, будут возможны, когда нынешние элиты в Киеве уйдут, уверен зампред Совбеза России. На Украине, по его словам, «должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока еще существующее образование под названием «Украина».

Россия не отказывалась от переговоров даже с киевским режимом, но Западу не удается склонить к этому процессу своих протеже, подчеркнул Медведев.

Также Медведев заявил, что ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса.