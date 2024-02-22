Выставку «Россия» посетили 7 млн гостей

Максимов с семьей приезжает на Выставку второй день подряд: накануне они посетили павильоны российских корпораций и ведомств, а в четверг планировали ознакомиться с ключевыми проектами и разработками российских регионов в Павильоне № 75.

«В Москве мы уже сходили во множество мест, побывали даже на хоккее. Для Выставки «Россия» мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что все успеем посмотреть. Мы еще только начали осмотр, но уже в восторге – выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме – точно еще пока не определились», – отметил Максимов.

К Алексею и членам его семьи обратилась гендиректор Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Она выразила благодарность всем гостям Выставки – за большой интерес к представленным экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе.

«На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки «Россия» такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые проходят во многих школах. Для нас большая радость, что здесь много деток со всех регионов страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам», – подчеркнула Виртуозова.

На стенде Ленобласти гости получили подарок от АНО «Дирекция Выставки», администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур» – семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия.

«Ленинградская область – динамично развивающийся регион с уникальным местоположением и множеством красивых объектов, которые мы бережно храним, и я надеюсь, что по возвращении из путешествия вы почувствуете, что это тот регион, в который хочется вернуться», – сказала и.о. руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Анна Мартынова.

Как отметила коммерческий директор управляющей компании «Новое сервисное бюро» Елена Махрова, благодаря путешествию юбилейный гость с семьей сможет узнать еще больше подробностей об истории России.

«Маршрут «Энергия Ладоги» позволит погрузиться в историю России, и каждый пункт маршрута наполнен новыми смыслами. Мы будем рады вас встретить, чтобы энергия самого большого озера в Европе и Ленинградской области остались в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь», – резюмировала Елена Махрова.

Также для юбилейного гостя и его семьи провели экскурсию по экспозиции Ленинградской области.

Международная выставка-форум «Россия», – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить Всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае. В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. На всей территории Выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. Свои уникальные разработки представили корпорации и компании, которые можно увидеть в Павильонах «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР и другие. Выставка продлится до 8 июля 2024.

