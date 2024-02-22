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В Госдуме предложили пролонгировать муниципальные и госконтракты для наружной рекламы
В Госдуме подготовили законопроект, который может позволить операторам наружной рекламы пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Авторами инициативы стала группа депутатов от всех думских фракций (Максим Топилин из «Единой России», Николай Арефьев из КПРФ, Михаил Делягин из «Справедливой России», Станислав Наумов из ЛДПР и др.). Законопроект, как уточнил Топилин, планируется внести в Госдуму уже 22 февраля, пишут «Ведомости».
Сейчас права на размещение на таких конструкциях разыгрываются в рамках торгов. Срок, на который заключаются контракты по результатам торгов, согласно ст. 19 ФЗ «О рекламе», должен составлять от пяти до десяти лет. Изменения планируется внести в ФЗ № 46 от 8 марта 2022 года, который позволял операторам наружной рекламы до 1 марта 2023 года пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на срок до года.
Новый законопроект может закрепить за операторами возможность до 31 декабря 2024-го продлить действующие контракты на указанные конструкции на срок до десяти лет, следует из текста документа. При этом в соглашении на пролонгацию, как указано там же, должен содержаться пункт о ежегодной индексации размера платежей по контракту на размер уровня инфляции («с целью нивелирования упущенных доходов бюджетов»). Кроме того, оператор в рамках такого пролонгированного контракта должен взять на себя обязательство по размещению на полученном в управление инвентаре социальной рекламы и рекламы особой общественной значимости в размере 10% от всего годового объема распространяемой рекламы. Сейчас квота на социальную рекламу составляет 5%.
Законопроект, как отмечается в пояснительной записке, поможет решить проблему недобросовестного поведения части участников рынка наружной рекламы при проведении торгов. Сейчас участились случаи оспаривания торгов и уклонения от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, отмечается в документе: «А это приводит к выпадению доходов из бюджетов субъектов России и муниципалитетов». При этом авторы инициативы подчеркивают в пояснительной записке, что сохранение поступлений от договоров «с зарекомендовавшими себя компаниями» важно с учетом того, что «недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену», а впоследствии не исполняют обязательства и уходят с рынка.
Операторы наружной рекламы сейчас активно наращивают количество электронных носителей, отметил Топилин: «Законопроект даст больше возможностей для инвестирования в развитие рекламного инвентаря». Государство и муниципалитеты в свою очередь получат гарантированные дополнительные доходы за счет компенсации инфляции, уверен депутат. Кроме того, эта инициатива – «здоровая альтернатива» законопроекту о едином операторе, резюмирует Топилин.