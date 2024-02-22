В Госдуме предложили пролонгировать муниципальные и госконтракты для наружной рекламы

Tекст: Ольга Никитина

Авторами инициативы стала группа депутатов от всех думских фракций (Максим Топилин из «Единой России», Николай Арефьев из КПРФ, Михаил Делягин из «Справедливой России», Станислав Наумов из ЛДПР и др.). Законопроект, как уточнил Топилин, планируется внести в Госдуму уже 22 февраля, пишут «Ведомости».

Сейчас права на размещение на таких конструкциях разыгрываются в рамках торгов. Срок, на который заключаются контракты по результатам торгов, согласно ст. 19 ФЗ «О рекламе», должен составлять от пяти до десяти лет. Изменения планируется внести в ФЗ № 46 от 8 марта 2022 года, который позволял операторам наружной рекламы до 1 марта 2023 года пролонгировать контракты на конструкции на земельных участках или зданиях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на срок до года.

Новый законопроект может закрепить за операторами возможность до 31 декабря 2024-го продлить действующие контракты на указанные конструкции на срок до десяти лет, следует из текста документа. При этом в соглашении на пролонгацию, как указано там же, должен содержаться пункт о ежегодной индексации размера платежей по контракту на размер уровня инфляции («с целью нивелирования упущенных доходов бюджетов»). Кроме того, оператор в рамках такого пролонгированного контракта должен взять на себя обязательство по размещению на полученном в управление инвентаре социальной рекламы и рекламы особой общественной значимости в размере 10% от всего годового объема распространяемой рекламы. Сейчас квота на социальную рекламу составляет 5%.

Законопроект, как отмечается в пояснительной записке, поможет решить проблему недобросовестного поведения части участников рынка наружной рекламы при проведении торгов. Сейчас участились случаи оспаривания торгов и уклонения от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, отмечается в документе: «А это приводит к выпадению доходов из бюджетов субъектов России и муниципалитетов». При этом авторы инициативы подчеркивают в пояснительной записке, что сохранение поступлений от договоров «с зарекомендовавшими себя компаниями» важно с учетом того, что «недобросовестные операторы наружной рекламы в ходе торгов поднимают цену», а впоследствии не исполняют обязательства и уходят с рынка.

Операторы наружной рекламы сейчас активно наращивают количество электронных носителей, отметил Топилин: «Законопроект даст больше возможностей для инвестирования в развитие рекламного инвентаря». Государство и муниципалитеты в свою очередь получат гарантированные дополнительные доходы за счет компенсации инфляции, уверен депутат. Кроме того, эта инициатива – «здоровая альтернатива» законопроекту о едином операторе, резюмирует Топилин.