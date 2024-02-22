Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Россия и Эквадор начали обсуждать ремонт российской военной техники
Посол: Россия и Эквадор обсуждают ремонт российской военной техники
Россия и Эквадор рассматривают вопрос ремонта военной техники российского производства, которую ранее Кито хотел передать Вашингтону в обмен на новые вооружения, заявил посол России в республике Владимир Спринчан газете Primicias.
По словам Спринчана, у него были контакты с Минобороны Эквадора и есть положительная позиция в переговорах по ремонту военной техники российского производства, необходимо обсудить это на экспертном уровне, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия готова отремонтировать или ввести в эксплуатацию военную продукцию российского производства, необходимую Эквадору в ситуации борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ сообщили, что Россия предлагала Эквадору варианты взаимодействия по поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа на предложение не поступило.
Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.