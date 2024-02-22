Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине

Медведчук: Военные на Украине могут устроить буйное восстание

Tекст: Ольга Никитина

Медведчук заявил в интервью РИА «Новости», что если провести очередной Майдан, можно устроить «любой переворот». Однако если Майдан не поддерживается – а значит, не финансируется – Западом, то из этого ничего не выйдет.

Потому, считает Медведчук, переворот на Украине сейчас возможен только в одном случае: если украинские военнослужащие восстанут от безысходности. Причем, по его мнению, это может быть «какое-то буйное восстание».

Вместе с тем он отметил, что все активные действия по сопротивлению на Украине держатся под контролем внешнего управления.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой.