Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.10 комментариев
В США вынесли приговор первому обвиняемому по «закону Родченкова»
В США приговорили к трем месяцам тюрьмы первого обвиняемого по «закону Родченкова»
Американский врач Эрик Лира приговорен к трем месяцам тюремного заключения за распространение допинга, сообщили в прокуратуре Южного округа Нью‑Йорка.
Так, Лира официально стал первым в истории обвиняемым, нарушившим антидопинговый «закон Родченкова», передает РИА «Новости».
Как отметил прокурор США Дэмиан Уильямс, нарушение этого закона влечет за собой серьезные последствия, вплоть до лишения свободы.
«Это послание особенно важно в этом году в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Париже», – подчеркнул он, заметив, что те, кто снабжает олимпийцев улучшающими спортивные результаты препаратами должны осознавать всю серьезность таких действий.
Напомним, декабре 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал так называемый антидопинговый акт Родченкова. Американские власти впервые задействовали «акт Родченкова» в 2022 году против терапевта-натуропата из Техаса Эрика Лиры. Максимальное наказание по «акту Родченкова» составляет 10 лет лишения свободы.