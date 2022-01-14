Власти США впервые задействовали «акт Родченкова»

Кадыров дал ингушскому народу три дня на предъявление обвинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ингушский народ в течение трех дней предъявить ему обоснованные обвинения на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений и темы административной границы.

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, в рамках которого предусмотрен равноценный обмен территориями. Парламенты республик утвердили его. Однако после заключения соглашения в Ингушетии начались протестные акции. Конституционный суд принял решение, что договор может быть утвержден только по результатам референдума. Вопрос был передан на рассмотрение федерального Конституционного суда, признавшего соглашение об установлении границы между двумя субъектами соответствующим Конституции России. С таким решением не согласилась часть ингушского общества, в последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. Официальных заявлений от Ингушетии не было, передает РИА «Новости».

Ситуация обострилась в начале января после извинений бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьи Хадзиева перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева.

«Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился – обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям – не имеет значения. И обратитесь к нашему роду – старейшему роду», – заявил Кадыров в прямом эфире в своем Instagram.

Глава Чечни дал три дня, начиная с 13 января, на обоснование претензий. В противном случае Кадыров пообещал «дать достойный ответ».

«А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь с вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня», – сказал глава региона.

Кадыров при этом выразил уверенность, что ингушский народ его любит. «Я знаю, что вы меня любите, но есть люди, которые с завистью и ревностью относятся. Если заглянуть глубоко в душу, вы меня очень любите, цените, уважаете, и я вас тоже люблю. Поэтому давайте не будем обманывать друг друга. Давайте правду скажем в глаза и убьем этого «шайтана», задушим его. Только тогда восторжествует справедливость», – заявил глава Чечни.

В ноябре прошлого года Кадыров призвал представителей ингушского народа остановить «кучку провокаторов», распространяющих неподтвержденную информацию о действиях на границе с Ингушетией.

11 ноября в Сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик пользователь Facebook Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в Сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор» и может изменить течение русла реки Фортанги.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил, что работы на берегу реки не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.