Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
В Кремле заявили, что Путин поддерживает Валиеву
Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя ТАСС тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой, Песков подчеркнул, что Валиева один из послов Игр фиджитал. Он добавил, что Путин, конечно, поддерживает фигуристку.
Путин в Казани сегодня дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».
Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.