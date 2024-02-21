В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы по подозрению в госизмене в пользу Украины, сообщили в пресс-службе ведомства по Забайкальскому краю.
Согласно сообщению пресс-службы, ФСБ в Забайкальском крае задержала при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США местного жителя, который с октября 2022 года был администратором контролируемой СБУ группы в Telegram, вел антироссийскую пропаганду, а также собирал и передавал иностранцам персональные данные российских военнослужащих и их родственников, передает ТАСС.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.