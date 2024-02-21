В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет
SavunmaSanayiST.com: Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель 5-го поколения KAAN совершил первый полет, сообщил турецкий портал оборонной промышленности и военной авиации SavunmaSanayiST.com.
По данным портала, полетные испытания планировались еще на конец декабря, но несколько раз переносились. SavunmaSanayiST.com сообщил также, что национальный боевой самолет KAAN совершил свой первый полет, передает РИА «Новости».
Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар в эфире CNN TURK заявил, что Киев намерен приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN.