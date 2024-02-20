Tекст: Ольга Никитина

«Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, кульминационной точкой противостояния на Майдане стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего в период с 18 по 20 февраля в результате беспорядков в украинской столице погибли свыше сотни человек – как протестующие, так и бойцы спецподразделения милиции «Беркут».

При этом лидеры Евромайдана, несмотря на сомнительность такой версии, обвинили в снайперской стрельбе бойцов «Беркута». Пятерых из них заключили под стражу, еще 38 бойцов были объявлены в розыск. В ноябре 2015 года сообщалось, что в материалы дела о событиях Майдана не включили данные о якобы «российских снайперах».

А позднее, в рамках уголовного дела в отношении Виктора Януковича, защита бывшего президента Украины представила доказательства присутствия на Майдане грузинских наемников.

В 2018 году украинские власти заявляли о присутствии на Майдане некоей «третьей силы».