Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова
Минюст России внес в список иностранных агентов бывшего члена правления общества «Мемориал*» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова.
Сообщается, что Орлов выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями России. Также принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, передает ТАСС.
Также в реестр включены исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский, активист Михаил Чимаров, историк Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, новосибирский политик Антон Картавин.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента