Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.0 комментариев
При атаке израильских ВВС на пригород Дамаска погиб советник КСИР
Во время атаки израильских ВВС на пригород Дамаска погиб советник Корпуса стражей исламской революции
В ходе атаки израильских ВВС на южный пригород Дамаска погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), сообщил иранский канал Student News Network (SNN).
Известно, что помимо советника, погибли два бойца вооруженного шиитского формирования, передает ТАСС.
Ранее Минобороны Сирии сообщило о нанесении израильскими ВС ударов по ряду объектов к югу от сирийской столицы Дамаска.
До этого израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот.