Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!2 комментария
Генконсул: Поездка Путина в Турцию состоится в удобное время
Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, она состоится в удобные для двух лидеров сроки, повестка будет насыщенной, сообщил генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов.
Дипломат отметил, что повестка переговоров всегда предполагает насыщенную повестку: двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, передает ТАСС.
Буравов также прокомментировал ситуацию вокруг банковских переводов между Россией и Турцией, он выразил надежду, что проблемы решатся. По его словам, этот вопрос обсуждается на разных уровнях. Кроме того, пострадали турецкие компании, которые не поставляют России подсанкционную продукцию.
Ранее СМИ сообщили, что визит Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подготовка к визиту Путина в Анкару продолжается.