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    У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    0 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    18 февраля 2024, 12:52 • Новости дня

    Лыжница Крупицкая выиграла гонку на 50 км на Спартакиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евгения Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде, прошедшей в Тюмени.

    Крупицкая преодолела 50 км. за 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второй стала Татьяна Сорина с отставанием 0,4 секунды, передает РИА «Новости». Третья – Анастасия Кулешова (+4,5).

    Эти соревнования стали последними в программе лыжных гонок на Спартакиаде.

    Ранее биатлонистка Юлия Шеллер стала победительницей масс-старта на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

    17 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Военкоры оценили взятие Авдеевки

    Военкоры и эксперты оценили взятие Авдеевки

    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась реакция российских военкоров и блогеров на взятие Авдеевки: они объяснили, как ВС России удалось прорвать оборону.

    Так, Сергей Колесников в своем Telegram-канале подчеркнул, что «это не гребень Сырский (главком ВСУ Александр) «вывел ВСУ» из Авдеевки. Это наши войска, ценой неимоверных усилий прорвали оборону, взяли город в клещи, перерезали пути снабжения – после чего посыпался фронт на этом участке».

    Военкор Евгений Поддубный пишет, что успех Армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения. «Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц указал, что события в Авдеевке – ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». По его словам, в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. «Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – подчеркнул он.

    Политолог Павел Данилин считает взятие Авдеевки еще одним подтверждением того, что цели СВО будут достигнуты. «Наш флаг над Авдеевкой. Завод Коксохим. Горжусь нашими бойцами. Так держать!», – отметил он.

    Его коллега политолог Алексей Мартынов заявил, что успехи российских войск принесут мир населению региона. «Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить», – подчеркнул Мартынов

    Писатель и журналист Марина Юденич сравнила объявление Сырского о сдаче Авдеевки с событиями 17 февраля 1944 года. «17 февраля  1944. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. Для тех, кто плохо учил историю, жизнь повторяет ее снова и снова», – написала она.

    Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить.

    Telegram-канал Пул N3 сыронизировал на тему вывода войск ВСУ из Авдеевки.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выделили основное из выводов американского «Института изучения войны», которые свидетельствуют об успехах российской армии на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Артемовска.

    Вместе с тем, в WarGonzo пишет, что несмотря на заявления Сырского, ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остается на территории города, в частности на Коксохиме.

    Авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber также сообщают что под Авдеевку ВСУ стаскивали ПВО со всей Украины.

    Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» сочли запоздалым решение Сырского выйти из Авдеевки. Канал пишет, что отдельные позиции противника все же попали в локальные окружения и вынуждены либо пробиваться с тяжелыми потерями, либо попадать в плен.

    В Telegram-канале «Сварщики» указывается, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления. Так, например, обстоит дело с коксохимическим заводом, в подвалах которого, по аналогии с Азосталью, закрепились бойцы ВСУ. «Ну а нашим бойцам сейчас важно другое – не дать разрозненным группам противника а городе опомниться и занять устойчивую оборону», – пишет канал.

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    17 февраля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

    Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.

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    17 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за России

    Die Welt: Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за ее позиции по России

    Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы глава Еврокомиссии выдвигалась на пост генерального секретаря Североатлантического альянса, пишет Die Welt.

    По данным Die Welt, Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО, поскольку считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что с предложением рассмотреть кандидатуру главы ЕК на пост генсека Североатлантического альянса выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Впоследствии американский лидер Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет издание.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит назвал сроки подбора нового генсека НАТО.

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    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

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    17 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть украинских военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, несмотря на то, что выход войск осуществлялся в соответствии с планом, сообщил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.

    Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.

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    17 февраля 2024, 19:53 • Новости дня
    Страны G7 договорились не возвращать активы России без компенсаций Украине
    Страны G7 договорились не возвращать активы России без компенсаций Украине
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не получит назад замороженные на Западе активы, пока «не заплатит за нанесенный Украине ущерб», следует из заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав МИД стран G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    В заявлении говорится, что главы МИД стран G7 «подтвердили решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила» Украине, передает ТАСС.

    Кроме того, министры иностранных дел стран G7 обязались ужесточить санкции против России и активизировать усилия по борьбе с их обходом и мер экспортного контроля, следует из заявления.

    Ранее в ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России.

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    17 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России.

    Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».

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    17 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
    @ REUTERS/Serhiy Takhmazov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны, сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

    «Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.

    Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.

    Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.

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    17 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Зеленский пригрозил Вашингтону утратой статуса стратегического партнера
    Зеленский пригрозил Вашингтону утратой статуса стратегического партнера
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на Вашингтон как на стратегического партнера и не рассматривает альтернативу американской помощи, передает ТАСС.

    «Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», – сказал он. Стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину, подчеркнул Зеленский.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.

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    17 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    На Западе сочли сдачу украинцами Авдеевки крупной победой России

    Fox News: Сдача украинцами Авдеевки стала крупной победой России

    На Западе сочли сдачу украинцами Авдеевки крупной победой России
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Отступление украинских войск из Авдеевки стало крупной победой России, сообщил телеканал Fox News.

    Как заметил Fox News, ВСУ покинули Авдеевку на фоне нехватки боеприпасов и трудностей в вопросе одобрения новой помощи со стороны США, передает ТАСС.

    Это стало «крупной победой президента России Владимира Путина», отмечает телеканал.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.

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    17 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин пожелал своим бывшим сослуживцам как можно скорее покинуть ряды ВСУ, так как на поле боя их ждет «нулевой результат».

    «Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.

    Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

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    17 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    ФОМ и ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

    ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.

    Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п.п. за неделю), 4% – только год.

    Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п.п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.

    Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п.п. за неделю), за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 4% (-1 п.п. за неделю), Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 2% (-2 п.п. за неделю).

    Между тем, 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились.

    Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.

    За Владимира Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Николая Харитонова (КПРФ) готовы отдать голос 3% респондентов, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%, за Владислава Даванкова («Новые Люди») – 2%.

    Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.

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    17 февраля 2024, 23:08 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1,5 тыс.человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    «Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

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    17 февраля 2024, 21:32 • Новости дня
    Назван актер на главную роль в фильме про Жириновского

    Актер Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме про Жириновского

    Назван актер на главную роль в фильме про Жириновского
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Никита Кологривый, известный по ролям в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана», исполнит главную роль в киноленте об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

    «Встретился с Никитой Кологривым. Он исполнит роль Владимира Вольфовича Жириновского в художественном фильме об основателе ЛДПР», – сказал политик, передает ТАСС.

    Слуцкий поддержал мнение о том, что Кологривый имеет внешнее сходство с Жириновским в молодости, и назвал актера очень эмоциональным и харизматичным парнем с «правильными ценностями».

    Ранее актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Коментарии (28)
    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

    Коментарии (28)
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    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение, и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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