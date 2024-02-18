Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
МВД Украины: Сотни тысяч украинцев подали заявки на покупку и хранение оружия
МВД Украины: Сотни тысяч украинцев подают заявки на покупку и хранение оружия
Почти 226 тыс. жителей Украины с июня 2023 года подали заявления на приобретение, хранение и переоформление оружия, сообщает украинское МВД.
Как сообщили в МВД, на 16 февраля 2024 года в единый реестр оружия подано 225977 заявлений на получения разрешения на оружие, при этом 210830 решений принято о предоставлении соответствующих документов, передает РИА «Новости».
Ранее в украинском городе Кривой Рог неизвестный открыл огонь из гранатомета по многоэтажному дому.