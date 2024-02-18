На Украине предложили выдавать мобилизованным заключенным лопаты

Глава Минюста Украины Малюська предложил мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

Tекст: Дарья Григоренко

Он указал в эфире телеканала «Рада», что сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение. По его словам, эти люди «из автомата убивать своих собратьев точно не будут», передает РИА «Новости».

Малюська уточнил, что в армии на сегодняшний день необходимо не только защищать Родину с оружием в руках, но и нужно много чего делать, в том числе строить инфраструктуру. «Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату», – добавил он.

По его мнению, на данный момент в мобилизации не задействованы две категории граждан: те, кто за решеткой, и те, кто не за решеткой, «давно на свободе, а возможно даже за решеткой и не были, но когда-то получили приговор». Он пояснил, что эти люди на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мотивам.

Глава Минюста еще раз напомнил, что на Украине можно «спокойно мобилизовать и отправить на фронт не менее 50 тыс. людей с судимостью».

Ранее Малюська заявил, что украинские власти начали отправлять заключенных работать в шахты на фоне дефицита рабочей силы.