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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересыпредставляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    38 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 20:57 • Новости дня

    Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин пожелал своим бывшим сослуживцам как можно скорее покинуть ряды ВСУ, так как на поле боя их ждет «нулевой результат».

    «Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.

    Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    17 февраля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

    Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.

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    17 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки

    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.

    По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.

    «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.


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    17 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть украинских военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, несмотря на то, что выход войск осуществлялся в соответствии с планом, сообщил командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.

    Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.

    Коментарии (13)
    17 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО

    Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
    @ REUTERS/Serhiy Takhmazov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны, сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

    «Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.

    Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.

    Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.

    Коментарии (22)
    17 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Минобороны Украины объяснило отступление ВСУ из Авдеевки

    Умеров: ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за нехватки вооружений

    Минобороны Украины объяснило отступление ВСУ из Авдеевки
    @ Oleg Petrasyuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нехватка вооружений вынудила ВСУ покинуть позиции в Авдеевке, заявил глава украинского министерства обороны страны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, ВСУ нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, дальнобойных систем, артиллерийских снарядов и фортификационных систем, передает РИА «Новости».

    Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.

    Коментарии (12)
    17 февраля 2024, 12:32 • Новости дня
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Решение он назвал правильным и «абсолютно логичным», комментируя отступление на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский во время выступления фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Глава государства заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».

    Также президент признал, что ВСУ с октября 2023 года находятся в обороне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

    Коментарии (14)
    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

    Коментарии (15)
    17 февраля 2024, 14:44 • Новости дня
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от замороженных активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ляйен спросили о возможном использовании доходов от активов России, на что она заявила, что ЕК намерена использовать эти средства для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны, передает ТАСС.

    Глава ЕК также сообщила о планах включить Украину в Стратегию военной промышленности Евросоюза, которая будет представлена в марте.

    «Они (украинцы) берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности», – сказала она.

    Ранее Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС.

    Коментарии (10)
    17 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    В Венгрии заявили о войне Запада против России на территории Украины
    В Венгрии заявили о войне Запада против России на территории Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад ведет войну против России на Украине своим оружием и за свои деньги, хотя стратегически к этому не готов, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

    Он назвал события, происходящие на Украине, «ужасной бойней», которая изменила баланс сил и экономическую ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    Салай-Бобровницки отметил, что ни оружие, ни материалы не были стратегически подготовлены к боевым действиям на Украине. При этом позиция Венгрии в отношении конфликта не изменилась, добавил он.

    Ранее Венгрия не одобрила очередной пакет санкций против России.

    Коментарии (4)
    17 февраля 2024, 08:52 • Новости дня
    Российские ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей.

    Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области.

    Коментарии (55)
    17 февраля 2024, 15:41 • Новости дня
    В Китае отказались молча наблюдать за кризисной ситуацией на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские власти не будут бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Он подчеркнул, что Китай не будет следить за кризисом сложа руки, вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам, передает ТАСС.

    Ван И уточнил, что нужно учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта. Он указал на важность соблюдения положений Устава ООН.

    Ранее глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2024, 17:22 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ
    Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

    Он указал, что у ВСУ артиллерия дальностью 20 км, а у ВС России – 40 км, поэтому боевые действия он назвал «несправедливыми с точки зрения преимущества», передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем.

    Ранее президент Украины признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Коментарии (8)
    17 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Замкомандира штурмовиков ВСУ похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки

    Замкомандира штурмовиков ВСУ Жорин похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки

    Замкомандира штурмовиков ВСУ похвалил Сырского за вывод войск из Авдеевки
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о выводе войск из Авдеевки было правильным, но его очень сложно реализовать, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

    «Выход из Авдеевки – это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации», – приводят слова Жорина украинские СМИ, передает «Российская газета».

    Он добавил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на авдеевском направлении, им предстоят «сложные бои».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.

    Коментарии (2)
    16 февраля 2024, 23:51 • Новости дня
    Макрон и Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной

    Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной сроком на десять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии подписания документа.

    По словам французского президента, соглашение включает в себя выделение 3 млдр евро военной помощи Украине в 2024 году, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что соглашение закрепляет поставоки современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины за счет организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.

    Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Ожидается, что Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд на поставки оружия Киеву.

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