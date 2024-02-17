Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересыпредставляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ
Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин пожелал своим бывшим сослуживцам как можно скорее покинуть ряды ВСУ, так как на поле боя их ждет «нулевой результат».
«Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.
Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.
Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.