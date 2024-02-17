Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.