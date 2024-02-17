Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Стало известно о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
В Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны, сообщил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.
«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.
Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.
Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.