США передали Эстонии почти 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов»

Tекст: Кристина Цыцура

Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией.