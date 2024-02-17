Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
США передали Эстонии почти 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов»
США передали Эстонии 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, это стало первым подобным случаем, заявили в Минюсте страны.
Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.
Ранее сообщалось, что Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией.