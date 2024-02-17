Польский генерал предупредил Украину о риске потерять больше территорий

Польский генерал Скшипчак предупредил Украину о риске потерять больше территорий

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью Rzeczpospolita Скшипчак заявил, что «перспектива военного захвата Крыма стала крайне отдаленной» на фоне сложившейся ситуации на поле боя, поэтому украинцам следует «быть реалистами и главным образом защищаться, чтобы не утратить еще больше территорий», передает РИА «Новости».

Единственным решением может стать корейская модель, предусматривающая создание зон разъединения войск, считает генерал. По мнению Скшипчака, если этого не сделать, конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан».

Ранее офицер вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил, что ВСУ могут потерять еще больше территорий, в том числе подконтрольный Киеву город Запорожье.