Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
В Китае отказались молча наблюдать за кризисной ситуацией на Украине
Китайские власти не будут бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Он подчеркнул, что Китай не будет следить за кризисом сложа руки, вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам, передает ТАСС.
Ван И уточнил, что нужно учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта. Он указал на важность соблюдения положений Устава ООН.
Ранее глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны.