В Китае отказались молча наблюдать за кризисной ситуацией на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что Китай не будет следить за кризисом сложа руки, вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам, передает ТАСС.

Ван И уточнил, что нужно учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта. Он указал на важность соблюдения положений Устава ООН.

Ранее глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны.