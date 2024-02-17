Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя
Мизулина призналась, что обожает мемы про себя
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в ходе встречи со студентами Самарского университета призналась, что очень любит мемы* со своим участием.
По словам Мизулиной, такие шутки привлекают внимание к ее ресурсам и повышают трафик, передает РИА «Новости». Она отметила, что создатели мемов* нередко преследуют цель посеять негатив, однако итог получается противоположным.
Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что является легким человеком, любящим юмор, а некоторые мемы с ее участием вызывают у нее смех.
В январе ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной.
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