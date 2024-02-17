Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя

Мизулина призналась, что обожает мемы про себя

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Мизулиной, такие шутки привлекают внимание к ее ресурсам и повышают трафик, передает РИА «Новости». Она отметила, что создатели мемов* нередко преследуют цель посеять негатив, однако итог получается противоположным.

Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что является легким человеком, любящим юмор, а некоторые мемы с ее участием вызывают у нее смех.

В январе ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной.