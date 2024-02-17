В первом Евразийском философском конгрессе приняли участие более 170 участников

Tекст: Ольга Иванова

Цель конгресса – предоставить свободную дискуссионную площадку для общения и обмена опытом интеллектуалов всего мира. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и объединяет ведущие российские философские организации – Философский факультет МГУ, Факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Институт философии СПбГУ, Институт философии РАН и Российское философское общество.

В первый день конгресса состоялась панельная дискуссия «Диалог или столкновение цивилизаций? Евразийский проект в современном мире».

Тема еще одной дискуссии – «Философская футурология. Мышление и вызовы будущего: человек и новые технологии». В ходе дискуссии тему этического аспекта развития современной генетики подняла замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава, к.м.н. Мария Воронцова. Олег Матвейчев в своем выступлении размышлял о том, каким образом генетика помогает будущей философии.

17 февраля состоится завершающий, день конгресса. Участники будут рассуждать об актуальности и значении «русской идеи» – данная панельная дискуссия посвящена 150-летию со дня рождения великого русского философа Николая Бердяева.

Завершит конгресс награждение лауреатов Евразийской философской премии. Она будет вручаться в десяти номинациях, в том числе за вклад в философию, за философию в искусстве, за работу по истории русской философии, и так далее. Победителей премии определит Совет, куда входят 39 ведущих представителей философской мысли России.

Директор УНЦ «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» РГГУ Александр Дугин выступил с лекцией «Евразийская идея. Империя, цветущей сложности».

Лектор подчеркнул, что изначально евразийство представляло собой политическую философию и была задумана как основа для идеологии. И сегодня евразийская идеология актуальна, как никогда. Особенно в связи с либеральным взрывом после распада СССР, и поворотом уже от него.

Дугин отметил, что сейчас евразийство и есть настоящая русская идея. Построить евразийскую идеологию для страны – общее дело для всех. Евразийцы – настоящие продолжатели славянофилов. Евразийцы противостоят англосаксонской цивилизации, которая хочет колонизировать сознание человека.

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что американская гегемония в прошлом, а многополярность мнений – реальность уже сегодняшнего дня.

К словам коллеги присоединяется и профессор, доктор наук, советник президента Сербии Богдана Гриффит. В своем докладе она объединила философию и политику – так называемую философию в действии. Что произошло с Западом? Что такое Евразия?», – рассуждает философ в докладе.