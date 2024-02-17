Focus: Живущие в Германии украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в мусор

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Focus-online, украинцы выбрасывали в мусор свежие продукты, в том числе сыр, салат, йогурты и приправы, передает ТАСС. Один из местных жителей рассказал, что видел, как пара выбросила еду, после чего села в автомобиль с украинскими номерами.

По словам руководителя сети общепита Гизельды Шедлих, такие случаи происходили неоднократно. Она добавила, что провела беседу с выбросившими продукты украинцами, их продовольственная карта больше недействительна.

Ранее сообщалось, что в Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах.