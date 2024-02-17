Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Живущие в Германии украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в мусор
Focus: Живущие в Германии украинские беженцы выбрасывали бесплатную еду в мусор
Жители города Гера на востоке Германии заметили беженцев с Украины, выбрасывающих в мусорные баки полученную в пункте раздачи бесплатного питания еду, пишет портал Focus-online.
По данным Focus-online, украинцы выбрасывали в мусор свежие продукты, в том числе сыр, салат, йогурты и приправы, передает ТАСС. Один из местных жителей рассказал, что видел, как пара выбросила еду, после чего села в автомобиль с украинскими номерами.
По словам руководителя сети общепита Гизельды Шедлих, такие случаи происходили неоднократно. Она добавила, что провела беседу с выбросившими продукты украинцами, их продовольственная карта больше недействительна.
Ранее сообщалось, что в Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах.