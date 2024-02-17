Зеленский заявил о готовности съездить с Трампом на передовую

Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

Tекст: Елизавета Шишкова

«Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

«Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.