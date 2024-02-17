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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    32 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 13:31 • Новости дня

    Зеленский заявил о готовности съездить с Трампом на передовую

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональд Трамп приедет на Украину, то он готов съездить вместе с ним на передовую.

    «Я публично пригласил его [Трампа], но все зависит от его желания, – передает ТАСС его слова.

    Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания президентом США за 24 часа завершить конфликт на Украине.

    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    @ REUTERS/Igor Tkachenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках вооруженных сил Украины (ВСУ) об «успехах» украинской армии.

    По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».

    При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.

    Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок.

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    16 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

    Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

    Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.

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    16 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, об этом сообщил его биограф Саймон Шустер.

    Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.

    Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

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    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    16 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Раскрыты подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    КГБ Белоруссии раскрыло подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У задержанных на белорусской территории диверсантов нашли взрывные устройства и другие средства поражения, сообщили в Комитете государственной безопасности страны.

    Подозреваемых заметили в Лельчицком районе в ночь с 14 на 15 февраля, группа граждан нарушила границу Белоруссии со стороны Украины, заявили в ведомстве, передает БелТА.

    У них нашли взрывные устройства и «иные средства поражения», добавили в КГБ страны. В районе ввели режим контртеррористической операции, его блокировали. Среди задержанных было несколько украинских граждан и граждан Белоруссии.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.

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    16 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для бойцов ВСУ

    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для воздействия на бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные для украинских войск транслируют деморализующие звуки, включая похоронный марш, сообщило российское Министерство обороны.

    Командир звуковещательной станции с позывным Дед пояснил, что расчеты подрывают морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, включая разные звукозаписи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Зона действия комплекса – три-пять километров.

    Украинским военным транслируют звук тяжелой гусеничной техники, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ, а также похоронный марш.

    Также для них включают на русском и украинском призывы сдаться, также их периодически дублируют на английском, поскольку у ВСУ есть много наемников.

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    16 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуация для украинской армии на фронте складывается не лучшим образом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Для ВСУ сложилась плохая ситуация, однако она «не критическая», сказал Буданов в интервью французскому Liberation, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинским военным не хватает снарядов, но на это есть «объективные причины» – два года «войны высокой интенсивности». Промышленность Украины и помощь с Запада не успевают покрывать потребности ВСУ.

    Ранее Росфинмониторинг внес Буданова в перечень террористов и экстремистов.

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    16 февраля 2024, 16:32 • Новости дня
    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    СМИ: ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке

    В ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принято решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки, передает издание «Страна» со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Тарнавский заявил, что решение отойти было принято «для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», передает RT.

    Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова сообщили, что срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении.

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    16 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000

    Глава ГУР Украины Буданов попросил Париж поставить ВСУ истребители Mirage 2000

    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина надеется, что Франция поставит ей истребители Mirage 2000 («Мираж-2000»), заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью французской газете Liberation сказал, что киевский режим нуждается в помощи. Украинские летчики, считает он, «легко смогут освоить эту технику», передает ТАСС.

    Также он затронул вопрос нехватки снарядов у Украины.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

    Коментарии (23)
    17 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки

    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.

    По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.

    «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.


    Коментарии (26)
    16 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь вооруженным силам Украины для восстановления территориальной целостности страны, но отправлять своих военных не будет, следует из соглашения об обязательствах в области безопасности между Киевом и Берлином.

    Как следует из документа на сайте правительства Германии, двустороннее соглашение о «гарантиях безопасности» между Берлином и Киевом не предполагает отправку военных ФРГ на Украину, передает ТАСС.

    Отмечается, что Германия будет обучать ВСУ с целью не допустить будущих нападений, но военная поддержка ФРГ будет использоваться только в соответствии с Уставом ООН и при строгом соблюдении международных норм. Кроме того, Берлин и Киев оговаривают необходимость недопущения «незаконной утечки» предоставленной ВСУ военной техники.

    Также Германия будет расширять сотрудничество с Украиной для укрепления способности Киева противостоять ядерной, биологической и химической угрозе. Кроме того, Берлин поддержит и расширит возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности. Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.

    Шольц также сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. В новый пакет помощи входят поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО.

    Коментарии (9)
    17 февраля 2024, 12:32 • Новости дня
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Решение он назвал правильным и «абсолютно логичным», комментируя отступление на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский во время выступления фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Глава государства заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».

    Также президент признал, что ВСУ с октября 2023 года находятся в обороне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

    Коментарии (12)
    17 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    В Венгрии заявили о войне Запада против России на территории Украины
    В Венгрии заявили о войне Запада против России на территории Украины
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад ведет войну против России на Украине своим оружием и за свои деньги, хотя стратегически к этому не готов, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

    Он назвал события, происходящие на Украине, «ужасной бойней», которая изменила баланс сил и экономическую ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    Салай-Бобровницки отметил, что ни оружие, ни материалы не были стратегически подготовлены к боевым действиям на Украине. При этом позиция Венгрии в отношении конфликта не изменилась, добавил он.

    Ранее Венгрия не одобрила очередной пакет санкций против России.

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