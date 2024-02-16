Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?22 комментария
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
Бывший врач Обамы направил в Белый дом письмо с требованием сдачи Байденом когнитивного теста
Законодатель от Республиканской партии Ронни Джексон направил в Белый дом письмо, в котором потребовал, чтобы президент США Джо Байден прошел тест на умственные способности.
Письмо подписали 83 члена Палаты представителей Конгресса США. В случае отказа Байдена проходить тест кабинету необходимо инициировать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Тогда обязанность главы государства будет исполнять вице-президент, передает ТАСС.
«Как бывший врач трех президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и в физическом плане», – сказал Джексон телеканалу Fox News. Как отмечается, Джексон ранее был лечащим врачом Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.
Джексон заявил, что работа президента – чрезвычайно ответственная работа, если человек не в лучшей форме, то он может поставить под угрозу безопасность страны.
Ранее Джексон заявил, что Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США.