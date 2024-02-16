Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины

Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.

Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.