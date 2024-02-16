Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины
Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины
У президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, об этом сообщил его биограф Саймон Шустер.
Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.
Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.