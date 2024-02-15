Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА открылся в Москве
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова открыли в Москве научно-исследовательский институт (НИИ) пульмонологии, сообщили СМИ.
Скворцова, обращаясь к Голиковой, выразила благодарность, что она смогла вместе с ней открыть этот центр, и назвала это событие «большим праздником», передает ТАСС.
Голикова добавила, что НИИ охватывает весь спектр респираторных заболеваний от самых сложных и редких до часто встречающихся. После осмотра центра она отметила, что здесь работают ведущие специалисты, собранные со всей страны, они проводят уникальные операции. Голикова рассказала, что стала свидетельницей операции, когда у бойца СВО из легкого удалили осколок. Она пожелала ему скорейшего выздоровления.
По ее словам, пациенты с заболеванием муковисцидоз, раньше не доживали до совершеннолетия, сейчас уже живут более 35 лет. Она уточнила, что сегодня, если говорить о смертности от болезней органов дыхания, то 47% в ней – это хроническая обструктивная болезнь легких с отчетливыми патологиями, а этот центр как раз нацелен на работу с такими пациентами.