Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА открылся в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Скворцова, обращаясь к Голиковой, выразила благодарность, что она смогла вместе с ней открыть этот центр, и назвала это событие «большим праздником», передает ТАСС.



Голикова добавила, что НИИ охватывает весь спектр респираторных заболеваний от самых сложных и редких до часто встречающихся. После осмотра центра она отметила, что здесь работают ведущие специалисты, собранные со всей страны, они проводят уникальные операции. Голикова рассказала, что стала свидетельницей операции, когда у бойца СВО из легкого удалили осколок. Она пожелала ему скорейшего выздоровления.

По ее словам, пациенты с заболеванием муковисцидоз, раньше не доживали до совершеннолетия, сейчас уже живут более 35 лет. Она уточнила, что сегодня, если говорить о смертности от болезней органов дыхания, то 47% в ней – это хроническая обструктивная болезнь легких с отчетливыми патологиями, а этот центр как раз нацелен на работу с такими пациентами.