Волонтеры Победы почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Tекст: Дарья Григоренко

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко отметила, что афганская война стала самым трудным испытанием для Советского Союза со времен ВОВ. Она рассказала, что зачастую ценою собственной жизни бойцы спасали мирных граждан. Так, по ее словам, происходит и сейчас, во времена спецоперации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Память о наших воинах, об их храбрости, мужестве и самоотверженности всегда будет жить в наших сердцах. Именно в этот день 35 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Об этом важно помнить и передать эти знания другим поколениям», – добавила она.

В ряде регионов прошли церемонии возложения у мемориальных комплексов и памятников. В Чувашской Республике Волонтеры Победы провели памятную акцию у Монумента воинской славы, расположенного на территории мемориального парка «Победа». Вместе с представителями регионального отделения движения в возложении приняла участие исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

Особенно значимо, по ее словам, что Волонтеры Победы с большим вниманием и заботой относятся к ветеранам разных боевых действий, ведь их вклад в историю страны неоценим, ведь именно благодаря героям, с которыми встречаются ребята, все знают правду о произошедших событиях и могут передавать ее из поколения в поколение.

Памятные возложения также прошли в Камчатском крае, Кировской, Ростовской, Белгородской, Калужской областях и других регионах России. Вместе с Волонтерами Победы память погибших воинов-интернационалистов почтил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, возложив цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в городе Уфе.

В памятную дату Волонтеры Победы провели встречи с героями-земляками по всей России. Так, представители движения в Удмуртии встретились с военным летчиком первого класса Василием Михайловичем Наумовым. Дважды он был в Афганистане. В 1986 году Наумов участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме решения боевых задач в Афганистане, он служил в Германии, Белоруссии и Заполярье, участвовал во второй чеченской кампании, был в Африке с миссией ООН. За свои заслуги и отвагу был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В Тюменской области активисты регионального отделения движения встретились с участником афганской войны Григорием Григорьевичем Григорьевым. В июле 1982 года он был командирован в Афганистан в район населенного пункта Фарах, а затем – Гиришк. После Афганистана Григорий Григорьевич выполнял специальные задачи в ряде других населенных пунктов: в Сумгаите, Баку, Тбилиси, Нагорном Карабахе, Абхазии.

Серия мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошла в новых регионах. Волонтеры Победы ДНР и ЛНР. Также Волонтеры Победы новых регионов помогли в проведении фестиваля «Нас выбрало время», организованным при содействии общероссийской общественной молодежной патриотической организацией ООО РСВА «Наследие».

В образовательных учреждениях Волонтеры Победы провели просветительские мероприятия. В Республике Хакасия добровольцы организовали историческую линейку для учеников Копьевской СОШ.