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Песков разъяснил свои слова о продолжительности СВО
Песков попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности спецоперации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста его заявление о продолжительности спецоперации, ставшей фактически войной против коллективного Запада.
Он отметил, что в ряде СМИ его слова о продолжительности СВО преподнесли как якобы затягивание сроков специальной военной операции, передает ТАСС.
«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», – сказал Песков.
Накануне представителя Кремля спросили об итогах СВО за почти два года проведения.
Песков пояснил, что ответил на это, что СВО продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, однако продолжается она фактически как война с коллективным Западом и НАТО.
«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции», – уточнил Песков.
При этом СВО достигнет своей цели, сказал он, подчеркнув, что сказал именно это.
Он добавил, что какие-то СМИ могли «напортачить» с трактовкой, поэтому важно смотреть на полное высказывание.
Напомним, Песков заявил, что спецоперация может идти несколько дольше.