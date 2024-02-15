Песков разъяснил свои слова о продолжительности СВО

Песков попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в ряде СМИ его слова о продолжительности СВО преподнесли как якобы затягивание сроков специальной военной операции, передает ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», – сказал Песков.

Накануне представителя Кремля спросили об итогах СВО за почти два года проведения.

Песков пояснил, что ответил на это, что СВО продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, однако продолжается она фактически как война с коллективным Западом и НАТО.

«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции», – уточнил Песков.

При этом СВО достигнет своей цели, сказал он, подчеркнув, что сказал именно это.

Он добавил, что какие-то СМИ могли «напортачить» с трактовкой, поэтому важно смотреть на полное высказывание.

Напомним, Песков заявил, что спецоперация может идти несколько дольше.