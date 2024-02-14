За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин попросил кабмин запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
Президент России Владимир Путин попросил правительство до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что финансирование будет найдено.
«По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации», – сказал глава государства, передает ТАСС.
«В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию», – добавил Путин.
Президент отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.