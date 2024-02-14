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Сбербанк предупредил о схеме мошенников с «похищением» человека
Аферисты начали применять изощренные схемы для выманивания денег у россиян, по одной из них жертву заставляют уехать и не отвечать на звонки, а с родственников требуют «выкуп за похищенного», сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
Жертве сообщают, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице и не брала трубки телефона, на несколько дней человек «исчезает», а мошенники начинают требовать выкуп с ее родни, сказал Кузнецов, передает ТАСС.
Похожие эпизоды фиксировались несколько раз, по тем обращениям, которые поступили в Сбербанк, уже проведена работа.
Эти сценарии хищения денег и переводов были предотвращены.