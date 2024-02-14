Сбербанк предупредил о схеме мошенников с «похищением» человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Жертве сообщают, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице и не брала трубки телефона, на несколько дней человек «исчезает», а мошенники начинают требовать выкуп с ее родни, сказал Кузнецов, передает ТАСС.

Похожие эпизоды фиксировались несколько раз, по тем обращениям, которые поступили в Сбербанк, уже проведена работа.

Эти сценарии хищения денег и переводов были предотвращены.