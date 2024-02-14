Осуждена поджегшая дверь военкомата в Петербурге женщина

Поджегшую дверь военкомата в Петербурге женщину осудили на десять лет по статье о теракте

Tекст: Алексей Дегтярев

Приговор Жумагул Курбановой огласил Первый Западный окружной военный суд, он признал ее виновной в совершении теракта и назначил наказание в виде лишения свободы на десять лет в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ее взяли под стражу в зале суда.

В начале августа прошлого года обвиняемая взяла бензин и моторное масло, подожгла входную дверь учреждения на Английском проспекте. После этого она скрылась, позвонив заказчикам преступления по видеосвязи.

Ей обещали вознаграждение в 50 тыс. рублей. Общий ущерб составил менее 92 тыс. рублей, Курбанова возместила его. Свою вину она признала и раскаялась в содеянном.

До этого на Урале приговорили мужчин к шести и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске.