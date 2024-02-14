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ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы
ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы для борьбы с мошенниками
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по борьбе с кибермошенничеством, для чего ЦБ планирует ввести лимит на внесение наличных в банкомате с карт и приложений, а также установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда люди берут кредиты под влиянием мошенников, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета.
Как рассказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Набиуллина также рассказала о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по токенизированным картам и приложениям через терминал).
По крупным кредитам с определенной суммой Центробанк предлагает ввести лимит в размере 1 млн рублей, при этом сумма может обсуждаться, как и срок охлаждения. Глава ЦБ отметила, что «кредит за несколько минут» – это удобно, но многие несут большие затраты из-за мошенников.
Наибиуллина также предложила российским банкам обсудить обязательность информационного обмена в рамках работ по кибербезопасности.
Ранее Набиуллина предложила ввести принудительный запрет перевода денег клиентов банков мошенникам.