ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы для борьбы с мошенниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда люди берут кредиты под влиянием мошенников, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета.

Как рассказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Набиуллина также рассказала о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по токенизированным картам и приложениям через терминал).

По крупным кредитам с определенной суммой Центробанк предлагает ввести лимит в размере 1 млн рублей, при этом сумма может обсуждаться, как и срок охлаждения. Глава ЦБ отметила, что «кредит за несколько минут» – это удобно, но многие несут большие затраты из-за мошенников.

Наибиуллина также предложила российским банкам обсудить обязательность информационного обмена в рамках работ по кибербезопасности.

Ранее Набиуллина предложила ввести принудительный запрет перевода денег клиентов банков мошенникам.