Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Блогер Mellstroy объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy
Блогер и стример Mellstroy (Андрей Бурим) объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД.
По какой именно статье ведется розыск блогер Mellstroy, в базе не указывается. По последним данным, Бурим проживает за рубежом, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2020 года полиция возбудила уголовное дело против блогера Mellstroy, который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Его осудили на полгода исправительных работ.