В Госдуме обсудили законопроект по борьбе с треш-стримами

«Принципиально важно, что в числе санкций и конфискация орудий преступления, то есть в данном случае средств связи коммуникации, и запрет на определенные действия. Это означает, что треш-стример при привлечении его к ответственности дальше лишается возможности продолжать свою противоправную деятельность – то, на что он главным образом рассчитывал. Нет треш-стрима – нет хайпа. Нет хайпа – нет денег, и, как следствие, нет смысла дальше этим заниматься», – подчеркнул Хинштейн.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил, что идея по борьбе с треш-стримами родилась в Совфеде. «Она была очень правильно воспринята в Государственной думе, на наш взгляд. И Государственная дума очень многое сделала для того, чтобы воплотить эту идею в нормотворческую форму, которая оказалась приемлемой, в том числе для наших правоохранительных органов, исполнительной власти», – отметил Пушков.

По его мнению, этот законопроект важен в рамках регулирования социальных сетей. «Я считаю, что это еще один важный вклад в регулирование всей системы деятельности и глобальных платформ и национальных платформ на территории Российской Федерации. И большой вклад в борьбу за наши традиционные ценности и нравственные ценности нашего общества», –подчеркнул Пушков.

В ходе обсуждения Комитет поддержал законопроект о контроле за утечками персональных данных. Хинштейн напомнил, что за прошлый год, по данным Роскомнадзора, было зафиксировано 168 массовых утечек, в открытом доступе оказалось 300 млн записей о субъектах персональных данных. С начала текущего года уже было зафиксировано восемь фактов утечек, содержащих более 500 млн записей, добавил он. В то же время у Роскомнадзора нет права проводить внеплановые проверки по факту утечки персданных.

«Сегодня законодательство о контрольной надзорной деятельности устанавливает мораторий на проведение плановых проверок. Перечень тех оснований, по которым внеплановые проверки могут быть проведены в сфере персональных данных и в области связи в целом, носит ограниченный характер. В этой связи мы предлагаем внести изменения в законодательство, согласно которым положения законодательства о госконтроле, надзоре не будут применяться к организации осуществления государственного контроля и надзора в области связи по целому ряду направлений, имеющих несомненное значение и никак не связанных с защитой прав бизнеса», – сказал Хинштейн.

По его словам, принятие такого законопроекта позволит уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных оперативно реагировать на возникающие угрозы для безопасности государства, прав и свобод граждан, пресекать действия недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности.